10 رسائل من الرئيس السيسي للمصريين.. الشعب واع والجماعات الإرهابية تريد تزييف الحقيقة.. قوى الشر مش هيسبونا ننجح.. يوم ما حطلب منكم النزول هتكونوا بالملايين.. فيديو

الرئيس السيسي:

الشعب المصري واع والجماعات الإرهابية تريد تزييف الحقيقة

دى حرب بيننا وبين الجماعات المعادية لمصر

الإعلام عليه دور كبير فى توعية المصريين

قوى الشر مش هيسبونا ننجح وهناك حرب بيننا وبينهم

مصر مكانتها كبيرة أوي بشعبها

يوم ما حطلب من المصريين النزول هينزلوا بالملايين



استقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة عودة إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال الرئيس السيسي في كلمة له بعد عودته إلى أرض الوطن لـ قناة إكسترا نيوز، مخاطبا الشعب المصري: «هو انتوا بتسمعوا كلامهم تصدقوه بتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع غير كده خالص.. دى صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده».



وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن الشعب المصري واع، وأن الجماعات الإرهابية تريد تزييف الحقيقة، وأوضح الرئيس السيسي «أن تلك المواقع تقدم أشياء غير حقيقية، وأن مصر قوية بشعبها.. والبلد جامدة اوي بيكم يا مصريين» .



ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين قائلا: «الجماعات المعادية لمصر لن تترك المصريين ينجحوا» مؤكدًا دى حرب بيننا وبينهم.



وتساءل الرئيس السيسي: «انتوا بتسمعوا إزاى الناس دى والإعلام عليه دور كبير فى توعية المصريين».



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه إذا طالب المواطنون بإرسال رسالة للعالم سينزل الملايين مثل ما حدث فى عام 2013، يوم التفويض.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يثار الآن صورة من الكذب والافتراء، من قبل الجماعات المعادية لمصر، مؤكدا «هناك إعلام بيشتغل عليه وينقلوا صورة مش حقيقية تجاه ما يحدث في مصر حاليا».



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات له أذاعتها فضائية إكسترا نيوز بعد عودته إلى أرض الوطن أنه تحدث عدة مرات من قبل، قائلا: قوى الشر مش هيسبونا ننجح وان هناك حرب بيننا وبينهم .



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإعلام المصري عليه دور كبير للتصدي لتلك الشائعات والعمل على تثقيف الشعب وكشف الحقائق له.



وتابع: مصر مكانتها كبيرة أوي بشعبها ويوم ما حطلب من المصريين النزول سيكون مثل يوم 3-7-2013 هينزلوا بالملايين لتوجيه رسالة للعالم كله.



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عقب حضور الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة ترأس خلالها وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجاءت مشاركة الرئيس في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة إيمانًا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.



وألقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، حيث استعرض خلاله مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.



والتقي الرئيس خلال الزيارة عددا من قادة دول العالم علي رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ، وكذلك قمة ثلاثية مع العراق والأردن وكذلك أفريقية مع كينيا وجيبوتي ، وكينيا والصومال ، وعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، وعدد آخر من المسئولين في المجتمع الدولي.

