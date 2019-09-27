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أخبار العالم

الأحزاب النمساوية تختتم استعداداتها للانتخابات البرلمانية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
الأحزاب النمساوية
الأحزاب النمساوية
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ا ش ا
اختتمت اليوم الجمعة، الحملات الانتخابية لثمانية أحزاب نمساوية تخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد والتي تنطلق بعد غد /الأحد/ بمشاركة 5ر6 مليون ناخب.

وقالت مصادر حزبية اليوم إن الحملات الانتخابية استمرت 4 أشهر منذ انهيار الائتلاف الحكومي السابق ودعوة المستشار النمساوي حينئذ سباستيان كورتس في مايو الماضي إلى إجراء انتخابات جديدة مبكرة.

وأضافت المصادر أن حزب الخضر حرص في ختام حملته الانتخابية على تكثيف جهود الدعوة لمكافحة تغير المناخ بينما أقام حزب الشعب والذي يتصدر استطلاعات الرأي العام حفلا ختاميا بحضور رئيسه سباستيان كورتس.

وأشارت المصادر إلى أن أحزاب "الاشتراكي" و"الحرية" و"نويس" أقاموا احتفالات ختامية في أحد الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة فيينا قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.
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