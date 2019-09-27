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اقتصاد

افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمدينة العاشر من رمضان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
منظومة المراقبة الإلكترونية
منظومة المراقبة الإلكترونية - أرشيفية
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امنة عبد العظيم
افتتح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المرحلة الأولى من منظومة المراقبة الإلكترونية من خلال الكاميرات، لزيادة تأمين المحاور والطرق والميادين والمداخل بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس خالد شاهين: إنه تم إنشاء مقر غرفة عمليات للمنظومة بقسم أول مدينة العاشر من رمضان، لسرعة تنفيذ أية مهام ترصدها الكاميرات، والمنظومة تتكون من 122 كاميرا ( متحركة – ثابتة)، وتوجد غرفة التحكم المركزية بقسم أول شرطة العاشر، كما تتكون المنظومة من عدد (5) نقاط مشاهدة منها (قسم ثاني المدينة - قوات الأمن - جهاز المدينة -)، مضيفًا أن المنظومة الجديدة تعد من أهم إنجازات جهاز المدينة، بالتعاون مع مجلس الأمناء.

حضر الافتتاح، لفيف من الجهات الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، وكبار مستثمري مدينه العاشر، وقيادات جهاز المدينة، وأعضاء مجلس أمناء مدينه العاشر من رمضان، وتحمل تكلفة المنظومة الإلكترونية مجلس الأمناء، وذلك يأتي في إطار خطة التطوير التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان.

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