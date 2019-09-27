جمال بيومي: خطاب الرئيس بالأمم المتحدة لم يترك أي مشكلة تخطر ببال المصريين..فيديو

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة عظيمة للمصريين وخطاب الرئيس يدرس لأنه كان مختصر جدا وبه كل ما قل ودل ولم يترك أي مشكلة تخطر في بال أي مواطن مصري إلا وذكرها.





وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس حمل معه ملف القارة الأفريقية، مشيرا إلى انه دافع عن أفريقيا وأكد انها مظلومة ويجب تقديم الدعم الكامل.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس تحدث أيضا عن مشكلة فلسطين وعن الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر سوق منفتح للدول العربية في منطقة تجارة حرة جاذبة للاستثمار.



