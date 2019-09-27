يوم فى حب مصر.. عمليات الأنف والأذن والحنجرة مجانا بإيتاي البارود

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات مبادرة "يوم فى حب مصر" بالمستشفى العام بإيتاى البارود لإجراء العمليات الجراحية الأنف والأذن و الحنجرة الصعبة مجانا للمرضي والمدرجة بقوائم الانتظار.



وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتخفيف الأعباء علي المرضي و القضاء علي قوائم الانتظار من خلال اجراء كافة العمليات الصعبة التى تكلف المرضى الالاف من الجنيهات بالمستشفيات الحكومية.



أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تحديد اليوم الجمعة لإجراء العمليات الجراحية الأنف والأذن و الحنجرة مجانا للمرضي المدرجين بقوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المرضي من خلال تنفيذ مبادرة "يوم فى حب مصر" التى اطلقتها وزارة الصحة منذ عدة شهور مشيرا الى تعميم المباردة على جميع مستشفيات البحيرة بالتوالى .



وأضاف الدكتور سعيد عوض مدير المستشفى العام بايتاى البارود بأنه تم تجهيز غرفة العمليات بكافة الادوات الصحية والادوية اللازمة لاجراءا عمليات الانف والاذن والحنجرة المدرجة بقوائم الانتظار والتى يجريها كبار الاساتذة والاطباء المتخصصون فى "الانف والاذن والحنجرة" وطاقم تمريض متمرس يعمل ليلا نهارا على راحة المرضى.



ومن جانبه أكد محمد كجك رئيس مدينة ايتاى البارود على قيام الرقابة والمتابعة بتشكيل لجان تفتيشية بصفة مستمرة على المستشفى العام للانضباط الادارى والتفتيش على كافة الاقسام لبيان مدى نقص الخدمات من عدمه لتلافيه لصالح المرضى والعمل على تقديم خدمة علاجية ورعاية صحية مجانية لهم، مشيرا الى ان مبادرة "يوم في حب مصر" هدفها الاساسى تقديم الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين ومحدودى الدخل واجراء كافة عملياتهم المدرجة بقوائم الانتظار للعمليات بالمستشفيات الحكومية .



وشملت الجولة تفقد غرفة العناية المركزة والحضانات وقسم الباطنة والجراحة العامة و الاستقبال وبنك الدم للتأكد من توافر جميع فصائل الدم وغرف الكشف و مناقشة احتياجات المستشفي العام من المستلزمات الطبية ومتابعة مستوى النظافة بداخل المستشفي والتأكد من تواجد الأطباء و الممرضين والوقوف علي استعدادات المستشفى العام لإجراء العمليات الجراحية بقوائم الانتظار والاطمئنان على حالة المرضى .



وتم خلال الجولة الاطمئنان علي حالة المرضي والوقوف علي حسن معاملتهم والعمل على راحتهم وتلبية مطالبهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .











