الصحف السعودية.. مراسم شعبية لتكريم شيراك العرب.. وبومبيو يؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو

واس: مراسم شعبية لتكريم شيراك العرب

عكاظ: السعودية تؤكد عدم التزام الحوثيين بالاتفاقيات

الشرق الأوسط: وزير الخارجية السعودي يدعو لمواجهة إرهاب إيران

سبق: بومبيو يؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو وروحاني يطالب بـ أدلة



نشرت الصحف السعودية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن عائلة جاك شيراك الذي توفي أمس (الخميس)، أعلنت أن مراسم تكريم شعبية ستقام للرئيس الفرنسي الأسبق الأحد، عشية يوم حداد وطني كانت قد أعلنت عنه السلطات.



وقالت "واس" أن العائلة أضافت أن مراسم الدفن ستُجرى في إطار عائلي ضيق في مقبرة مونبارناس في باريس حيث ترقد ابنة شيراك لورانس التي توفيت عام 2016.



وقد توفي شيراك، أحد أقطاب اليمين الفرنسي ونزيل قصر الإليزيه بين 1995 و2007، أمس عن 86 عامًا. وأعلنت السلطات الاثنين المقبل يوم حداد وطني يتخلّله قدّاس في كنيسة سان سولبيس، أحد أضخم الصروح الدينية في باريس. وتقرّر إقامة القداس في هذه الكنيسة لأن كاتدرائية نوتردام حيث تقام عادة المراسم الدينية الرسمية مقفلة منذ الحريق الذي اندلع فيها في 15 أبريل (نيسان) الماضي.



وفتحت الرئاسة الفرنسية أبواب قصر الإليزيه اعتبارًا من مساء أمس لغاية الأحد ضمنًا لكي يتسنّى للمواطنين تقديم تعازيهم والكتابة في سجّل التعازي.





وأفادت "عكاظ" أن السعودية شددت على «أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي ومسؤولية الوضع القائم في اليمن».



وأكدت السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، دعمها جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.



وأكدت "سبق" أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن «إيران ليست مستعدة للتصرف كأمة طبيعية»، مؤكدًا ضلوع إيران في الهجوم على منشأتي «أرامكو» في السعودية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده «ليست ضالعة في الهجوم، وليست مضطرة لتقديم دليل»، وطالب في المقابل بتقديم الأدلة على مسؤوليتها.



وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بنيويورك أمس: «كنا على دراية أنهم قاموا بشنّ هذه الهجمات على (أرامكو) ولم يستخدموا أسلوبهم التقليدي باستخدام وكلائهم واختاروا شنّ هذه التهجمات».



في المقابل، عقد الرئيس الإيراني مؤتمرًا صحافيًا في التوقيت نفسه لنفي مسؤولية بلاده عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية. وقال: «من يوجه الاتهامات لإيران بشأن الهجوم على (أرامكو) عليه أن يقدم الدليل». وذكر روحاني أنه «يمكن إقامة حوار بناء بين دول المنطقة، وإرساء الأمن البحري عند مضيق هرمز».



وأوضحت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف، حمّل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو، مؤكدًا دعوة السعودية لخبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم.



وأكد العساف أن الأعمال العدائية والهجمات الأخيرة، فضحت طبيعة النظام الإيراني للعالم أجمع، الذي أصبح أمام نظام مارق وإرهابي، يستمر في تهديد الأمن والسلم الدوليين، وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، معتبرًا الهجمات الأخيرة اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي.



وقال وزير الخارجية السعودية في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نحن نعلم جيدًا من وراء هذا الهجوم، ودعونا خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم".