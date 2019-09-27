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أخبار البلد

تعرف على عقوبة نشر الشائعات على الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الإلكتروني

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:01 م
المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام
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مصور / أشرف العمدة
حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  في وقت سابق من خلال خبر نشره على الموقع الرسمى من عقوبة نشر الشائعات.

وقال، حددت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.

وقالت المادة 17 من اللائحة “يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الأخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام”.

وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
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