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أخبار العالم

شاهد.. مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على السياسات الإسرائلية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن نحو 1000 شخص تظاهروا اليوم في تل أبيب احتجاجا على السياسات الإسرائيلية تجاه المناخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن نحو 1000 شخص شاركوا صباح اليوم في احتجاجات "تلاميذ من أجل المناخ"، كجزء من الاحتجاج الذي تقوده الناشطة جرتا تونبرج.

وانضم للحركة هذا العام منظمات بيئية وعمالية واجتماعية ومدنية، وقالت فتاة: "نريد ممارسة ضغوط على السياسيين من أجل أن يفهموا أن هذا الأمر حادثة طوارئ".

وتجمع المتظاهرون في شارع اللنبي بتل أبيب ثم ساروا في شارع روتشيلد باتجاه مسرح هبيما.
شاهد.. مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على السياسات الإسرائلية
شاهد.. مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على السياسات الإسرائلية
شاهد.. مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على السياسات الإسرائلية
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