العظمى 33 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة الجوية.



وتسجل السواحل الشمالية الغربية العظمى 38 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 للعظمى و23 للصغرى، وعلى الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 33 والصغرى 24، أما جنوب سيناء والغردقة تكون 34 للعظمى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 34 للعظمى و23 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 للعظمى و25 للصغرى.