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توك شو

بعد إلغاء قرار حجزها.. ناقلة النفط البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
ناقلة نفط
ناقلة نفط
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو للقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية أثناء مغادرتها ميناء بندر عباس الإيراني .

نشرت وسائل إعلام إيرانية اللقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وهي تغادر ميناء بندر عباس الإيراني اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أنه تم إلغاء أمر احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"، لكن التحقيق لا يزال مستمرا.

وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني، "ستينا إمبرو"، في 19 يوليو الماضي، معللا ذلك بأنها انتهكت القوانين البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز جنود المارينز البريطانيين لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، والتي تم إطلاقها لاحقا في أغسطس ..


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