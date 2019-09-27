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أخبار العالم

بعد لقائه مع الرئيس.. صحفي أمريكي: السيسي يكرس جهده لضمان أمن الشعب المصري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
الرئيس السيسي والصحفي
الرئيس السيسي والصحفي الأمريكي مايك إيفانز
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قسم الخارجي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الصحفي الأمريكي مايك إيفانز في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون لقاؤهما الرابع منذ تولي الرئيس السيسي منصبه.

ونشر إيفانز مقالًا في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قال فيه إنه تحدث مع الرئيس السيسي حول الدعوات إلى التظاهر في مصر، وفي هذا الصدد أوضح الرئيس أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف إلحاق التدمير والخراب بمصر وتعطيل جهود التنمية، وفي سبيل ذلك تتبع نفس استراتيجياتها القديمة لإثارة الاضطرابات.

وأضاف إيفانز أن الرئيس السيسي أثبت مدى ما يوليه من اهتمام لأمن الشعب المصري، وتكريسه كل ما يمكن من جهد لضمان هذا الأمن.

وتابع إيفانز أن الرئيس السيسي فعل ما لم يفعله زعماء كثر من قبل، فهو قد استوعب دروس التاريخ جيدًا، وفي سبيل حماية مصر من الانزلاق إلى مصير دول أخرى قريبة مثل سوريا وليبيا، اتخذ كل ما يلزم من احتياطات لحماية الشعب المصري، ومن المؤكد أن هذا النهج سيؤتي ثماره في الإبقاء على مسيرة الصعود والتنمية في مصر مستمرة.

وقال إيفانز إن ما توصل إليه على وجه اليقين من واقع معرفته بزعماء دوليين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أنه عندما يتعلق الأمر بحماية الدولة فلن يتردد هؤلاء الزعماء في مكافحة الإرهاب بكل الوسائل.
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