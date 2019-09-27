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فن

تعرف على قصة اشتراك مينا مسعود في فيلم علاء الدين .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
مينا مسعود
مينا مسعود
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آيه عاطف
حل الفنان مينا مسعود مساء أمس الخميس، ضيفا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأجنبي "علاء الدين".

وتحدث مينا، عن تفاصيل مشاركته في العمل، حيث أكد أنه تقدم إلى أوديشن في أمريكا من خلال تصوير فيديو لنفسه وإرساله للجهة المنتجة، وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، قاموا بالاتصال به ليرسل فيديو آخر من ثم قام بعمل أوديشن أمام مخرج العمل.

وبعد إجراء أكثر من أوديشنن، وقع الاختيار عليه يكون بطل فيلم "علاء الدين" ليصل من خلال العمل إلى العالمية.
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