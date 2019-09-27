تدرس توفير أماكن مخصصة.. قطر تعلن خطة توفير الخمور لمشجعي في مونديال 2022

تدرس اللجنة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن توفير أماكن مخصصة لبيع الخمور للمشجعين القادمين من الخارج خلال فترة إقامة البطولة.





وقال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، خلال جولة للصحفيين في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، أن اللجنة تدرس توفير أماكن مخصصة لبيع الخمور خلال مونديال 2022، بخلاف الأماكن المعتادة.





واضاف ناصر الخاطر، أن "الخمور بذاتها متوفرة في قطر حاليا، ونريد فقط أن نتأكد أنه ستكون متوفرة للمشجعين الذين سيأتون من الخارج".



