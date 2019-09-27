غير مسبوق.. النائب العام الإسرائيلي يرد على البث المباشر لـ محاكمة نتنياهو

رد النائب العام الاسرائيلي أفيخاي مندلبليت، بالرفض على طلبا تقدم به رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو لعرض جلسات محاكمته على الهواء مباشرة.



وقال "مندلبليت" في رد خطّي أرسله لمحامي نتنياهو ردًا على طلب الأخر، إنّه "لا يمكن قبول هذا الطلب غير المسبوق".



وأضاف "تهدف هذه الجلسة إلى إقناع السلطات القانونية ببراءة موكّلكم وليس لإقناع الجمهور بذلك إنه قرار مهني يجب أن يظل مستقلًا عن أي حكم خارجي أو ضغط سياسي".



ونشرت وسائل الإعلام العبرية نبأ إذاعة جلسات محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال بث مباشر.



ويستعد "نتنياهو" بعد تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيل القادمة، لعقد جلسة استماع في ملفات الفساد وطلب من المستشار القانوني ببث جلسة المحكمة مباشرة والتي ستعقد الأسبوع المقبل.



وقال "إن البث سيكفل مراعاة الأصول القانونية بدون وسطاء وبدون رقابة وبدون تشويه".



واضاف نتنياهو أن "الأسبوع المقبل، سيتم فتح الجلسة حان الوقت لكي يسمع الجمهور كل شيء، لهذا السبب أطلب من السلطة القضائية أن تفتح الجلسة مباشرة "، مضيفا:"هذا هو المطلوب وهذا ما فعله القاضي ميلتزر فيما يتعلق بجلسات الاستماع في لجنة الانتخابات هذا ما فعله الرئيس ريفلين فيما يتعلق بالمناقشات مع الأحزاب ، هذه هي الأشياء التي تعطي الثقة العامة".