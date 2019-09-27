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محافظات

للوقاية من الأمراض.. خطة متكاملة للحفاظ على صحة طلاب مدارس القليوبية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم وضع خطة لمتابعة دور وزارة الصحة فى الحفاظ على الصحة العامة للطلاب من خلال الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس لتمكين الطلاب من التحصيل والاستيعاب والنبوغ العلمى وإعداد خريطة صحية للوقوف على الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسي.

وأضاف الطباخ أن صحة أبنائنا هى أمانة فى أعناقنا فيجب علينا الالتزام كل فى دوره مشيرا إلى أن الخطة تضمنت تكثيف دور إدارة الصحة المدرسية والإشراف المستمر على المدارس والاكتشاف المبكر للأمراض البسيطة ومعالجتها وتفعيل دور اللجان الصحية بالمدارس وتوفير النماذج والسجلات الخاصة إلى جانب توفير الرعاية الأساسية والفحص الطبى الشامل للطلاب واكتشاف الأمراض المزمنة ووضع خطة لمتابعة التلاميذ طوال السنوات الدراسية.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت أيضا تفعيل دور الطب الوقائي من خلال التطعيمات الخاصة بالتلاميذ طبقا للمرحلة العمرية كذلك ترصد الأمراض المعدية وإجراءات مواجهتها إلى جانب تفعيل صحة البيئة والعينات المأخوذة من مياه الشرب رفع الوعى البيئى والمساعدة فى توفير الاحتياجات اللازمة لتوفير السلامة البيئية والنظافة العامة خارج وداخل المنشأة التعليمية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة مراقبة الأغذية والاهتمام بالوجبة المدرسية والإشراف على المقاصف المدرسية والتأكد من مطابقة الأغذية الموجودة بها طبقًا للشروط الصحية توفير الاشتراطات الصحية للتخزين الجيد للأغذية، مشددا على تفعيل دور التثقيف الصحى وتوعية الطلاب من خلال ندوات تثقيفية وتوزيع البوسترات والملصقات الخاصة عن الأمراض المعدية وكيفية مواجهتها وطرق الوقاية منها على المنشآت التعليمية.
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