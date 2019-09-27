Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الشرطة اليونانية تحبط محاولة لتهريب الآثار

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
أرشيفية - آثار يونانية
أرشيفية - آثار يونانية
Advertisements
أ ش أ
أحبطت الشرطة اليونانية محاولة لتهريب مقتنيات أثرية تشمل خواتم ثمينة وعملات أثرية، وألقت القبض على 8 أشخاص مشتبه في انتمائهم لعصابة تهريب الآثار في بلدة لاريسا.

وذكرت الشرطة، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن العصابة قامت بعمليات حفر غير قانونية في مناطق ريفية جبلية في منطقة ثيسالي وبييريا بوسط اليونان بهدف بيع هذه الآثار التاريخية في السوق السوداء.

وتمت مصادرة عشرات القطع الأثرية، بما في ذلك الخواتم الذهبية ومجموعة كبيرة من العملات المعدنية والمجوهرات البرونزية والتماثيل الطينية والفخار والأسلحة الحديدية خلال سلسلة من المداهمات المنزلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين إلى اليونان خلال شهر يوليو

الشرطة اليونانية تعتقل قياديا في جماعة أناركية متطرفة

غرق شقيقتين فرنسيتين في جزيرة رودس اليونانية

مقتل وإصابة 3 أشخاص في اصطدام زورق بقارب صيد في اليونان

أول تجمع للتوائم من جميع أنحاء اليونان في مدينة تريكالا

ترشيحاتنا

سعودي ينسى طفلة أخيه في السيارة.. وعند عودته كانت الصدمة

بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة

تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

قصة صورة مشبوهة خلال اجتماع بين خامنئي ونصرالله وسليماني

أكبر لغز.. الحارس الشخصي لـ مايكل جاكسون يكشف مفاجآت جديدة عن حياته

Advertisements

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

شاهد.. لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

السيسي: لو طلبت من المصريين النزول هيكونوا بالملايين.. فيديو

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور