الشبشب مالوش لازمة.. نبرة صوت الأم تؤثر على التفوق الدراسي للأبناء

مع بداية العام الدراسيث تأخذ الأم مكانها عل طاولة المذاكرة بين أبنائها وبيدها سلاحها الخاص "الشبشب" من أجل مذاكرة أفضل ووصول المعلومة أسرع إلى عقل طفلها، ومع التدرج الدراسي ودخول الأطفال إلى الصف الثانوي والمراهقة يزداد الامر ولكن بطرق أخرى مثل الأمر المباشر للمذاكرة مع استخدام الصوت العالي، ولكن كل هذه الطرق لن تجدي نفعًا.



فقد تشير الأبحاث إلى أن المراهقين يتدنى مستواهم الدراسي وعمل الواجبات المدرسية إذا تحدثت الامهات أو الآباء عمومًا بلهجة الأمر والسيطرة ونغمة صوت مرتفعة، بحسب ما نشرت صحيفة "دديلي ميل" البريطانية .



حلل علماء من جامعة كارديف كيف تفاعل 1000 من المراهقين مع نفس مجموعة التعليمات عند إعطاءهم من قبل نساء مع نغمات مختلفة من الصوت.



وجدوا أن المراهقين كانوا أكثر استعدادًا لأداء واجباتهم المدرسية عندما يتم التحدث إليهم بطريقة مشجعة، وكثيرًا ما يحاول الآباء تحفيز أطفالهم على التصرف بطريقة معينة ، كما كتب العلماء في مجلة علم النفس التنموي.



يعد تشجيعهم على أداء واجباتهم المدرسية "تحديًا مشتركًا" ، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذا يمكن أن يؤثر على مدى جودة أداء الشباب في المدرسة.



وركز البحث في دور نغمة الصوت أو الطريقة التي يتحدث بها الآباء مع أبنائهم وحثهم على المذاكرة، وقام العلماء بتحليل 486 فتى و 514 بنت تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا.



تم وضع المراهقين في مجموعتين حيث سمعوا رسائل متطابقة تتحدث بها نساء مع مراهقين، وتم تسليم ثلاثين رسالة ، بما في ذلك "حان الوقت الآن للذهاب إلى المدرسة" ،"سوف تقرأ هذا الكتاب الليلة" و "ستحقق نتائج جيدة في هذه المهمة".



كانت النغمة المستخدمة إما مسيطرة أو داعمة أو محايدة، وتم سؤال كل من المراهقين عن شعورهم إذا كانت والدتهم قد تحدثت إليهم بهذه الطريقة، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين سمعوا بيانات تحفيزية بنبرة مسيطرة كان رد فعلهم "غير مرغوب فيه"، في المقابل أحدثت النغمات الداعمة"ردود فعل إيجابية".