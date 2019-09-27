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أخبار العالم

انتفاضة الأقصى والأسرى.. غزة تستعد لـ الجمعة الـ 76 من مسيرات العودة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
غزة تستعد للجمعة
غزة تستعد للجمعة الـ 76 من مسيرات العودة
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سمر صالح
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 76 تحت عنوان جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى" على شرف ذكرى انتفاضة الاقصى التي اندلعت في 28/9/2000 وتزامنًا مع الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد الأسرى.

وجددت الهيئة التأكيد على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل.
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