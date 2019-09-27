شاهد.. رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين عقب عودته إلى أرض الوطن

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة الاستعلامات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أبرز رسائل الرئيس السيسي عقب عودته إلى أرض الوطن من نيويورك عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكتبت الصفحة: "في استقبال حافل للرئيس السيسي عقب عودته إلى أرض الوطن صرح الرئيس السيسي أن #مصر قوية بالمصريين ولا يمكن تزييف الواقع".



هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق، مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.



وقال الرئيس السيسي -في تصريحات تلفزيونية اليوم ، عقب عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة-، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأنه لا يمكن تزييف الواقع.



وأضاف "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوى... في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تانى.. ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ".



وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، قال الرئيس السيسي، "زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة.. أنا شايف كدا ، بس الموضوع مش كدا خالص".



وتابع قائلا، "دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعيين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".