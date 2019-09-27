خبير عسكرى: يحق لمصر إغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة التركية.. فيديو

أكد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا أحد يستطيع أن يكسر مصر، لافتا إلى أن مصر واحدة من الدول التي تمتلك جيشا قويا بالشرق الأوسط.



وأضاف "خلف" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك وقت مناسب وصبر من الرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما يحدث من شائعات.



وأوضح أنه يجب متابعة خطاب الرئيس السيسى بالأمم المتحدة وخطاب المدعو أردوغان، بالإضافة إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذى وجهته إلى تركيا.



وأكد اللواء محمود خلف، أن جميع الوثائق الثلاثة وهي خطاب الرئيس السيسى وبيان وزارة الخارجية والخطاب الخاص بأردوغان لابد أن يذهب إلى البرلمان لمناقشته، لأنه طبقا للقانون الدولى أردوغان يرتكب عمل من أعمال الحرب ويحق لمصر إغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة التركية.

