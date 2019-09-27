Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير عسكرى: يحق لمصر إغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة التركية.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
أكد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا أحد يستطيع أن يكسر مصر، لافتا إلى أن مصر واحدة من الدول التي تمتلك جيشا  قويا بالشرق الأوسط.

وأضاف "خلف" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك وقت مناسب وصبر من الرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما يحدث من شائعات.

وأوضح أنه يجب متابعة خطاب الرئيس السيسى بالأمم المتحدة وخطاب المدعو أردوغان، بالإضافة إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذى وجهته إلى تركيا.

وأكد اللواء محمود خلف، أن جميع الوثائق الثلاثة وهي خطاب الرئيس السيسى وبيان وزارة الخارجية والخطاب الخاص بأردوغان لابد أن يذهب إلى البرلمان لمناقشته، لأنه طبقا للقانون الدولى أردوغان يرتكب عمل من أعمال الحرب ويحق لمصر إغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة التركية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال بيومي: خطاب الرئيس بالأمم المتحدة لم يترك أي مشكلة تخطر ببال المصريين..فيديو

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان

النوم أثناء خطبة الجمعة سببه طريقة شائعة للجلوس نهى عنها رسول الله

السيسي يوجه رسالة قوية للعالم..فيديو

محمد صلاح يبحث عن فك العقدة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيديو استقبال السيسي.. والرئيس عن دعوات التظاهر: لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق

احم كليتك.. نظام غذائي يقييك شر مرضها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور