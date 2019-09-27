تفاصيل زيارات المكتب الثقافى المصري بطوكيو للمدارس اليابانية

استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.هانى الشيمى المستشار الثقافى بطوكيو ورئيس البعثة التعليمية باليابان، حول زيارات المكتب الثقافى المصري بطوكيو للمدارس اليابانية ضمن فعاليات التعريف بالحضارة المصرية.



وأشار التقرير إلى زيارة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو لمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة شيناجاوا، حيث تم استعراض تقرير تفصيلي حول الثقافة المصرية والتاريخ المصري منذ الحقبة الفرعونية وحتى العصر الحديث والمعاصر.



وأوضح التقرير أن هذه الزيارة تهدف إلى التعريف بالثقافة المصرية، وكذلك الأنشطة الرياضية التي يفضلها المصريون، للمساهمة في الترويج للفريق الرياضي المصري المشارك بأولمبياد اليابان (طوكيو 2020)، كما قام المكتب بتعريف أطفال هذه المدارس بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، والتي تشرف عليها وزارة التعليم العالى، لافتًا إلى أن أطفال هذه المدرسة قاموا باختيار مصر ضمن عدد من دول العالم للتعرف على ثقافة مصر وحضارتها.



ولفت التقرير إلى أن أعضاء هيئة التدريس والأطفال بالمدرسة عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل هذه الفاعلية الدولية، متمنين مزيد من التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم.