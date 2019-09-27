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توك شو

بسام راضي: مصر حظيت بإشادة دولية بعد قمة نيويورك

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:50 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى
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التوك شو
قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس السيسي عقد 27 لقاء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ما بين قمم ثنائية بين زعماء العالم والجانب الأوروبى والأمريكى .

وأكد بسام راضى ، خلال لقاء خاص ببرنامج مساء dmc ، أن أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة كان غنى بالمقابلات والنشاط الدبلوماسى تنوع ما بين العمل المتعدد الأطراف ولاقاءات مع وكزعماء الدول الأوروبية ، لافتأ إلى أن مصر حظيت بإشادة دولية خلال ال5 سنوات الماضية .

وأوضح بسام راضى، أن أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان حافلا بالقمم العربية الأردنية والفلسطينية ، إضافة لاجتماعات موسعة مع الطائفة الإنجيلية .

وتابع بسام راضى ، إن نشاط الرئيس السيسى خلال أربعة أيام تضمن لقاءات مكثفة بالنشاط الدبلوماسى والإستماع لوجهة نظر السيسى بالوضع السياسى الحالى بالشرق الأوسط .
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