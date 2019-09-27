العراق يرد على تهديدات إيران : أراضينا خط أحمر

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن بغداد ردها على تصريحات السفير الإيراني لديها والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، رفضه أن تتحول بلاده إلى ساحة للصراع بين أي متصارعيّن.



وقال الخفاجي إن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أمريكا والتي تهدد مصالح البلدين، وأكدنا أن الأراضي العراقية خطًا أحمرًا".



وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقًا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه".