لمروره بأزمة نفسية.. انتحار طالب بالدقهلية

انتحر طالب شنقا بأحد مراكز الدقهلية لمروره بأزمة نفسية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز المطرية بانتحار شاب بمنطقة الغصنة التابعة لمركز المطرية داخل شقته .



انتقل ضباط المركز إلى منزل الشاب حيث عثر عليه مشنوقا بحبل داخل منزله وتبين أن اسمه يوسف عبده ١٦ عاما حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل منزله.



بسؤال أسرته أفادوا انه يمر بأزمة نفسية منذ فترة وهدد بالانتحار أكثر من مرة.