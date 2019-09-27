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فن

قبل تكريمه بـ الجونة.. محمد هنيدى لـ صدى البلد: لن يشغلني سباق النمبر وان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:22 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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محمد نبيـل - عدسة / عز حسين
أكد النجم محمد هنيدى أنه طوال مشواره الفنى سعى لإضحاك الجمهور وتقديم أفلام ومسرحيات كوميدية على مستوى راق، دون وضع الاعتبار لإيرادات شباك التذاكر.

وأضاف محمد هنيدي في تصريحات لـ صدى البلد، أنه لا يشغله أن يكون رقم واحد فى جنى الإيرادات، لافتا إلى أن التطور والعمل على تلافى الأخطاء فى أعماله هو الهدف الذى يسعى وراء تحقيقه.

وكان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل الختام مساء اليوم، فيما من المنتظر أن يحضر تكريمه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا.

مهرجان الجونة السينمائي، من أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
قبل تكريمه بـ الجونة.. محمد هنيدى لـ صدى البلد: لن يشغلني سباق النمبر وان
قبل تكريمه بـ الجونة.. محمد هنيدى لـ صدى البلد: لن يشغلني سباق النمبر وان
قبل تكريمه بـ الجونة.. محمد هنيدى لـ صدى البلد: لن يشغلني سباق النمبر وان
قبل تكريمه بـ الجونة.. محمد هنيدى لـ صدى البلد: لن يشغلني سباق النمبر وان
قبل تكريمه بـ الجونة.. محمد هنيدى لـ صدى البلد: لن يشغلني سباق النمبر وان
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