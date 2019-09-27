قصير أوي.. لقاء الخميسي بفستان أبيض في الجونة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة بملابس أنيقة.



وظهرت لقاء بفستان أبيض قصير فوق الركبة عليها شنطة كورس باللون الأسود، وكوتشي رياضي باللون البينك، وتسريحة شعر بسيطة .



والتقطت الصورة بطريقة السيلفي ، وكتبت لقاء علي الصورة "Good morning".

