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مرأة

احم كليتك.. نظام غذائي يقييك شر مرضها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يخشى الكثيرون من اتباع الأنظمة الغذائية لما تجلبه لهم من أضرار قد تؤذي صحتهم، ولكن الدراسات العلمية أثبتت عكس ذلك ولكن مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بنظام صحي سليم.

وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى، وحلل العلماء في جامعة بوند في أستراليا العادات الغذائية لأكثر من 630،000 شخص على مدى عقد من الزمان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين اختاروا الفواكه والخضروات والأسماك عن اللحوم المصنعة والملح والمشروبات الغازية كانوا أقل عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بأمراض مزمنة في الكلى.

وتم تعريف الأكل الصحي على أنه تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والسمك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تناول كميات قليلة من اللحوم المصنعة أو الملح أو المشروبات السكرية.

كما كشفت النتائج أن تناول الطعام بشكل جيد قلل من خطر الإصابة بالـ CKD. كما خفضت احتمالات الإصابة ببول الزلال ، وهي علامة مبكرة على تلف الكلى ، بنسبة 23 في المائة.
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