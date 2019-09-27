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رياضة

نيس الفرنسي يتهم لاعبه الشاب بسرقة ساعة زميله

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:19 م
لامين ديابي لاعب
لامين ديابي لاعب نيس الفرنسي
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محمد السعيد
اتهم نادي نيس الفرنسي لاعبه الشباب لامين ديابي بسرقة ساعة ثمينة تخص زميله الدنماركي كاسبر دولبيرج.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي نيس فتح تحقيقا مع لاعبه لامين ديابي، وتم توجيه له تهمة سرقة ساعة زميله كاسبر دوليبرج، والتي تقدر بنحو 70 ألف يورو".

وأضافت الصحيفة، أن إدارة نيس تدرس فسخ التعاقد مع لامين ديابي، حال ثبوت تورطه في سرقة ساعة زميله".

وكان كاسبر دوليبرج انضم إلى نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أياكس الهولندي مليون يوور.
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