محمد هنيدى : فهمى وشيكو وأكرم حسنى أبرز الكوميديانات حاليا

قال النجم محمد هنيدى إنه يشاهد أعمال عدد كبير من الفنانين الذين أصبحوا بمرور الوقت يقدمون أعمالهم داخل قوالب كوميدية يحرص الجمهور حاليا على مشاهدتها مثل أحمد فهمى وشيكو وأكرم حسنى وغيرهم من أهم الأسماء على الساحة الفنية.



وأضاف محمد هنيدى : التنوع فى تقديم صور مختلفة من الكوميديا لا يفسد لها قضية، ولكنى أعتقد أن الكوميديا يجب أن تبقى، من خلال موضوع يهم الناس فى المقام الأول وهذا ما سعى إليه الأساتذة الكبار فى الماضى وهو ما يجعلنا حتى الأن نشاهد أفلام نجيب الريحانى ونضحك عليها، دون الاعتماد على ما يعرف بـ "القلش" الذي ساهمت وسائل التواصل الإجتماعى فى تغذيته وتطوره.



كان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل ختام مهرجان الجونة مساء اليوم، و من المنتظر أن يحضر تكريمه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا.



مهرجان الجونة السينمائي، واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

