Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد هنيدى : فهمى وشيكو وأكرم حسنى أبرز الكوميديانات حاليا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:20 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
Advertisements
محمد نبيـل - عدسة / عز حسين
قال النجم محمد هنيدى إنه يشاهد أعمال عدد كبير من الفنانين الذين أصبحوا بمرور الوقت يقدمون أعمالهم داخل قوالب كوميدية يحرص الجمهور حاليا على مشاهدتها مثل أحمد فهمى وشيكو وأكرم حسنى وغيرهم من أهم الأسماء على الساحة الفنية.

وأضاف محمد هنيدى : التنوع فى تقديم صور مختلفة من الكوميديا لا يفسد لها قضية، ولكنى أعتقد أن الكوميديا يجب أن تبقى، من خلال موضوع يهم الناس فى المقام الأول وهذا ما سعى إليه الأساتذة الكبار فى الماضى وهو ما يجعلنا حتى الأن نشاهد أفلام نجيب الريحانى ونضحك عليها، دون الاعتماد على ما يعرف بـ "القلش" الذي ساهمت وسائل التواصل الإجتماعى فى تغذيته وتطوره.

كان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل ختام مهرجان الجونة مساء اليوم، و من المنتظر أن يحضر تكريمه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا.

مهرجان الجونة السينمائي، واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلان عن أسماء لجان تحكيم مهرجان الجونة خلال أيام

هل تغيب يسرا عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائى؟

شاهد.. محمد رمضان يقبل رأس عبد الرحمن أبو زهرة

ندوة عن أصوات اللاجئين فى السينما بـ مهرجان الجونة.. اليوم

بعقد ألماس.. إنجي علي تتألق بالأحمر في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد الشرنوبي لـ خالد أنور: أنت بتخم يا كابتن

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019 و القنوات الناقلة

المئات من المواطنين يتجمعون بالمنصة لتأييد الرئيس السيسي..فيديو

ربطه بالحبال وهتك عرضه.. مسجل خطر مارس الشذوذ مع " مجذوب " بالواحات وقتله

فيديو استقبال السيسي.. والرئيس عن دعوات التظاهر: لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين أروى جودة في عيد ميلادها

جريئة جدا.. نيكول سابا تستعرض أنوثتها بهذه الإطلالة.. صورة

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور