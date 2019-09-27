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فن

فى الجون لـ تامر عشرى يحصد 5 جوائز فى منصة الجونة السينمائية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:51 م
المخرج تامر عشرى
المخرج تامر عشرى والزميل محمد نبيل
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محمد نبيـل
حصل مشروع فيلم في الجون لمخرجه تامر عشري على 5 جوائز في إطار منافسته بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحصد الفيلم، على منح تطوير إنتاجية من شركة I Production، شركة Waraq، وشركة Ergo، وشركة داخلي وسط البلد، وجائزة من Film Independent لقضاء أسبوع في لوس أنجلوس لتطوير السيناريو.

وأكد مخرج الفيلم تامر عشري أنه سعيد جدًا بالجوائز التي نالها في منصة الجونة السينمائي، لافتا إلى أنها ستعطي دفعة للفيلم للدخول في مرحلة الإنتاج.

وعبر "عشري" عن فخره بوجوده للسنة الثالثة في المهرجان، متمنيا استمراره دومًا لأنه دعّم الصناعة المصرية والعربية، لدعمه مشاريع الأفلام المختلفة.

ويعتبر فيلم في الجون هو تعاون إنتاجي بين شركات ريد ستار، و S Productions وBee Media Productions، وشارك في كتابة سيناريو المشروع الكاتب المغربي جمال بلماحي مؤلف فيلم ياخيل الله الحاصل على أكثر من 18 جائزة دولية من مختلف المهرجانات الأوروبية والأميركية.، ليصبح أول تعاون مصري مغربي مع الكاتب.

كما سينافس مشروع فيلم في الجون على منحة التطوير في الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة ما بين 5 وحتى 8 أكتوبر، وذلك بعد اختياره من بين 54 مشروع روائي طويل، ليسافر ممثلو المشروعات لحضور المنتدى وعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم المُشكّلة من صفوة خبراء الصناعة السينمائية.

وكان مشروع الفيلم قد شارك في منحة ميدي تالنت بمارسيليا، حيث عمل المخرج تامر عشري على معالجة الفيلم لمدة سنة.
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