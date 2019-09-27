مدير السلة يشيد بأداء توفيق رجال الأهلي في بطولة منطقة القاهرة

عبر أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الطيران في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، مشيرا الى أن الأهلي حسم تأهله للمرحلة التالية من منافسات البطولة، التي استغلها لإعداد اللاعبين وتحقيق المزيد من الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري.



وأشاد توفيق بمستوى اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة، مؤكدا أنه كان حريصا علي منح الفرصة لبعض العناصر الشابة خلال مباريات بطولة المنطقة لإكسابهم المزيد من الخبرات بالإضافة الي اراحة عدد من العناصر الأساسية تجنبا للإجهاد.



واختتم المدير الفني لرجال سلة الأهلي حديثه بالتأكيد أن رجال سلة الأهلي يواصلون تدريباتهم بدون راحة ويخوضون العديد من المباريات الودية في إطار خطة اعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد.



