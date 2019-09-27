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رياضة

الجارحي: بطولة المنطقة إعداد قوي لرجال السلة بالأهلي قبل انطلاق الدوري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد الجارحي المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي أن الفريق نجح في تقديم عروض قوية في بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز الأخير على حساب الطيران، وهو مؤشر إيجابي على مدى جاهزية اللاعبين في بداية الموسم .

وأوضح الجارحي أن منافسات بطولة منطقة القاهرة كانت بمثابة المرحلة الأخيرة في فترة الإعداد إلى جانب المباريات الودية التي يخوضها الفريق والتي تعد فرصة جيدة لتحقيق مزيد من الانسجام بين اللاعبين بالإضافة لمنح الفرصة للعناصر الواعدة من قطاع الناشئين.

وأضاف أن الجهاز الفني استغل المباريات الودية ومباريات بطولة المنطقة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق مواجهات بطولة الدوري في الأيام المقبلة.

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