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رياضة

فريق رجال اليد بالأهلي يواجه البنك الأهلي.. اليوم

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي قد نجح في الفوز على فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس بالإسكندرية.

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