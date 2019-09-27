اسباب حب الشباب في الوجه.. احترس من تناول هذه الأدوية

اسباب حب الشباب في الوجه، متعددة وكثيرة، وخاصة أن العديد من الناس يعانون من ظهور حب الشباب فى الوجه، دون معرفة أسبابه وطرق علاجه وما هي أعراضه، إلا ان المتفق عليه هو شكل حب الشباب، حيث أنه عبارة عن ثقوب صغيرة تسمى المسام التي يمكن أن تسد بواسطة الدهون والبكتيريا وخلايا الجلد الميت والأوساخ، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب حب الشباب في الوجه.



اسباب حب الشباب في الوجه



اسباب حب الشباب في الوجه، كثيرة ولكن هناك بعض الأعراض التى يجب الإلمام بها خاصة بظهور حب الشباب: -



- البثور "مسام مغلقة"

-الرؤوس السوداء

-كتل كبيرة صلبة ومؤلمة تحت سطح الجلد "العقيدات"

- كتل مؤلمة مليئة بالخراج تحت سطح الجلد "آفات كيسية"



اسباب حب الشباب في الوجه



هناك أربعة عوامل رئيسية تسبب حب الشباب:



-إنتاج االدهون الزائدة

- انسداد بصيلات الشعر بالزيت وخلايا الجلد الميتة

- الإصابة بالبكتيريا

- النشاط الزائد لنوع من الهرمونات (الأندروجينات)



اسباب حب الشباب في الوجه.. عوامل مساهمة



- الهرمونات أو الأندروجينات هي هرمونات تزداد عند الأولاد والبنات أثناء فترة البلوغ وتتسبب في تضخم الغدد الدهنية وزيادة إفراز الدهن.



- بعض الأدوية، التي تحتوي على الستيرويدات القشرية أو التستوستيرون أو الليثيوم.



- تشير الدراسات إلى أن بعض العوامل الغذائية ، بما في ذلك الحليب الخالي من الدسم والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والبطاطا قد تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.



- الوراثة إذا كان أحد الوالدين يعاني من حب الشباب الشديد، فمن المحتمل أن يكون حب الشباب لديك أكثر صعوبة في السيطرة عليه.



عوامل ضئيلة التأثير على حب الشباب



-الأطعمة الدهنية ليس لها تأثير يذكر على حب الشباب، ولكن العمل في منطقة دهنية، مثل مطبخ به أحواض قلي،يساهم فى التصاق الزيت بالجلد ويمنع نمو الشعر، الأمر الذي يزيد من تهيج الجلد أو يعزز حب الشباب.



-حب الشباب ليس بسبب الجلد القذر. فإن تنظيف البشرة بشدة أو التطهير بالصابون أو المواد الكيميائية القاسية يسبب تهيجًا للجلد ويمكن أن يزيد حب الشباب سوءًا.



- مستحضرات التجميل لا تؤدي بالضرورة إلى تفاقم حب الشباب، خاصةً إذا كنت تستخدمين مكياجًا خالٍ من الزيوت لا تسد المسام (غير المكوّنة للجينات) وتزيل المكياج بانتظام، حيث إنه لا تتداخل مستحضرات التجميل غير الدهنية مع فعالية أدوية حب الشباب.



مصدر المعلومات موقع mayoclinic