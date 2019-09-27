سيسى يا حبيب الشعب.. هتافات للمواطنين لحظة استقبال الرئيس.. فيديو

استقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهتافات قوية " بنحبك يا سيسى يا حبيب الشعب".



وقال الرئيس السيسي في كلمة له بعد عودته إلى أرض الوطن لـ قناة إكسترا نيوز، مخاطبا الشعب المصري: «هو انتوا بتسمعوا كلامهم تصدقوه وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع غير كده خالص.. دى صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده».



وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن الشعب المصري واع، وأن الجماعات الإرهابية تريد تزييف الحقيقة ، موضحأ «أن تلك المواقع تقدم أشياء غير حقيقية، وأن مصر قوية بشعبها.. والبلد جامدة اوي بيكم يا مصريين» .



ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين قائلا: «الجماعات المعادية لمصر لن تترك المصريين ينجحوا» مؤكدًا دى حرب بيننا وبينهم.