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أخبار البلد

القوي العاملة: بدء تدريب 650 معاقا ضمن مبادرة مصر بكم أجمل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أكدت وزارة القوى العاملة، أن مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك بمناسبة بدء إدارة المتابعة بمديرية القوى العاملة أسيوط بمركز النيل للإعلام، واللجنة المشكلة من الوزارة، بإجراء المقابلات الشخصية لذوي القدرات الخاصة للتدريب من أجل التشغيل من خلال المبادرة "مصر بكم أجمل"، حيث تقدم 650 شابا وفتاة علي مدار ثلاثة أيام من مختلف المؤهلات من ذوي القدرات الخاصة من المراكز والقري التابعة للمحافظة للالتحاق بالتدريب على العمل وريادة الأعمال.

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة، إن اللجنة انتهت من عملها بعد إجراء المقابلات الشخصية، حيث تقدم في اليوم الأول 250 شابا وفتاة ، وفي اليوم الثاني والثالث 400 شابا وفتاة مشيرة إلي أنه تم التنسيق مع حازم علي مدير المديرية وفريق العمل بها لتوفير فرص العمل المناسبة حتي يتم تنفيذ البرامج التدريبية في أقرب وقت ممكن خلال أكتوبر المقبل.
القوي العاملة: بدء تدريب 650 معاقا ضمن مبادرة مصر بكم أجمل
القوي العاملة: بدء تدريب 650 معاقا ضمن مبادرة مصر بكم أجمل
القوي العاملة: بدء تدريب 650 معاقا ضمن مبادرة مصر بكم أجمل
القوي العاملة: بدء تدريب 650 معاقا ضمن مبادرة مصر بكم أجمل
القوي العاملة: بدء تدريب 650 معاقا ضمن مبادرة مصر بكم أجمل
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