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محافظات

مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:10 م
صدى البلد
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أحمد على
شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم احتشاد الآلاف من أبناء ومواطني الشارع الغرباوي، واستقلالهم أكثر من 120 اتوبيسا وسيارات ميكروباص للمشاركة فى احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات بالقاهرة .

وردد المشاركون فى الاحتشاد هتافات "بنحبك يا السيسي".. الجزيره فين .. الشعب المصري اهوه " و " تحيا مصر ..وكلنا معاك وبنحبك يا السيسي"، و"كلنا معاك هنكمل بالمشوار.. تحيا مصر" و"لا للفوضي والتخريب..ونعم للاستقرار"، كما حملوا لافتات كتب عليها شعارات " نعم للاستقرار واستكمال بناء مصر المستقبل".

كما شارك فى حضور التجمعات شخصيات عامة وممثلي الأحزاب والقوي السياسية وأعضاء مجلس النواب ومشايخ وممثلي كبار العائلات بالقري .

كما احتشد المئات من الأسر والعائلات من مؤيدي "السيسي " بمحطة شركة النيل بمدخل الطريق الزراعي "المحلة – طنطا" و بمنطقة الاستاد بطنطا.
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور
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