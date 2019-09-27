ضربتك الشمس.. متابع يسخر من بشرة ريم مصطفى فى مهرجان الجونة

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهرت ريم مصطفى فى الصورة بإطلالة ناعمة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة، بفستان سيمون طويل مكشوف الاكتاف ، وشعرها الاشقر المنسدل على الأكتاف.



ونالت ريم مصطفى العديد من التعليقات الايجابيه : _ "احله وحده ف مصر"_ "قمر الله اكبر " ، بينما علق متابع أخر:""ضربتك الشمس "، فى اشارة الى لونها.



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.







