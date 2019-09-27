ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة

انطلقت اليوم الجمعة أتوبيسات من مراكز محافظة المنوفية متوجهة إلى القاهرة للمشاركة في مظاهرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام النصب التذكارى .



وحمل المواطنون أعلام مصر، حيث توجه العشرات من أبناء المحافظة بصحبة عدد من النواب معلنين دعمهم للدولة المصرية ورئيس الجمهورية ضد مظاهرات التخريب والعنف.



بينما تسود حالة من الهدوء في جميع مراكز محافظة المنوفية والميادين الرئيسية .