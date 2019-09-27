Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:39 م
انطلاق مسيرات التأييد
انطلاق مسيرات التأييد من المنوفية للقاهرة
Advertisements
مروة فاضل
انطلقت اليوم الجمعة أتوبيسات من مراكز محافظة المنوفية متوجهة إلى القاهرة للمشاركة في مظاهرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام النصب التذكارى .

وحمل المواطنون أعلام مصر، حيث توجه العشرات من أبناء المحافظة بصحبة عدد من النواب معلنين دعمهم للدولة المصرية ورئيس الجمهورية ضد مظاهرات التخريب والعنف.

بينما تسود حالة من الهدوء في جميع مراكز محافظة المنوفية والميادين الرئيسية .
ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة
ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة
ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة
ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة
ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة
Advertisements

ترشيحاتنا

تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري

أول فيديو لرجل قتل زوجته أمام طفليه بالسيارة.. فانتقم منه القدر بهذه الطريقة

يورجن كلوب يزف بشرى سارة لعشاق ليفربول

فيديو استقبال السيسي.. والرئيس عن دعوات التظاهر: لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان

300 ألف جنيه غرامة وحبس سنتين.. تعرف على عقوبات قانون مكافحة جرائم الإنترنت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور