خيانة للوطن.. تعليق المواطنين على دعوات الفوضى والتظاهر ضد الدولة.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنين يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنجازاته والمشروعات القائمة من أجل نهضة حقيقية لمصر.



وأكد أحد المواطنين، أن من ينزل إلى الجمعة للتظاهر ضد الدولة إنسان مريض وخائن للوطن.



وأكدت إحدى المواطنات: "نريد الاستقرار لدولتنا وفي حاجة إلى بلد امن وأمان الذي عاد إلينا بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر".



وقال آخر: "نريد التقدم لبلدنا ولا نريد الرجوع خطوة إلى الوراء"، بينما أضاف آخر:"نحن وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يعلم حقيقة من وراء تلك الدعوات".



وقال أحد المواطنين: "مش عايزين مظاهرات وخراب وما حدث في سوريا وليبيا واليمن أكبر دليل على حجم التخريب".