جامعة القاهرة في أسبوع .. افتتاح العام الدراسي الجديد بحضور قادة التعليم العالي .. إعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية.. وانتظام التسكين بالمدن الجامعية

د. محمد الخشت:

*انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول

*نحن صناع تاريخنا وعلينا أن نعي دروس تاريخ أمتنا

*لا تقبل الجامعة بأية شراكة صورية

*جامعة القاهرة تساهم بقوة في فعاليات المبادرات القومية



شهدت جامعة القاهرة خلال الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المهمة، أبرزها انطلاق العام الدراسي الجديد بتحية العلم بحضور مسئولي التعليم العالي، واعلان الدكتور محمد الخشت اعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية، وإصدار النسخة الورقية من مجلتها الدولية.



شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومسؤولو التعليم العالي وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.



وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد مؤكدا خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع.



وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تسعى لخلق صف ثانٍ من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأفريقي.



ووجه حديثه للطلاب قائلًا: "علينا أن نصنع تاريخنا ونعي دروس تاريخ أمتنا"، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع؛ وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة



*انتظام الدراسة



كما أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2019 / 2020، مشيرًا إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات.



وصرح الدكتور محمد الخشت، أن التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم وفقًا لجداول التسكين المعلنة منذ أكثر من 3 أسابيع، مضيفًا أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المدرجين على جدول التسكين اليومي، وشدد أنه لا صحة لأي شائعات بهذا الشأن



*الاعفاء من المصروفات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه قد تقرر هذا العام إعفاء كامل من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية لأبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء.



وقال الخشت، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نحن مستمرون في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين عن طريق ادارة التكافل الاجتماعي.



وأضاف الخشت: نحن نقدم دعما كاملا للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.



واختتم الخشت موجها رسالة لأبنائه طلاب جامعة القاهرة : إن القادم أفضل بكم وبتفوقكم وعملكم المخلص



*التعاون مع هيئة فولبرايت

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ماجي نصيف مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبير محروس من المكتب الدولي بالجامعة.



وقال الدكتور محمد الخشت، خلال لقائه بالوفد، إن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية، وبخاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولي القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.



من جهتها، أشادت ماجي نصيف مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، بدور الدكتور محمد الخشت في الاهتمام بتطوير البحث العلمي والنهوض بجودة العملية التعليمية والارتقاء بالموارد البشرية ومواكبة التطورات العلمية العالمية.



وفي سياق متصل، استقبل رئيس جامعة القاهرة، وفد معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة تقديم منح دراسية للطلاب في مجالات الهندسة والزراعة والطاقة ودعم مجال ريادة الأعمال.



وأوضح د. الخشت اهتمام جامعة القاهرة بمجال ريادة الأعمال، ودور حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم تدريس مقرري ريادة الأعمال والتفكير النقدي لطلاب الجامعة كجزء أساسي من المقررات الدراسية.



وأكد أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مؤسسي ويجب أن تكون شريكًا فعالًا في كل اتفاقياتها ولا تقبل الجامعة بأية شراكة صورية، كما أن سياستنا الحالية هي التحالف مع الجامعات والمؤسسات في إطار خدمة السياسات التنموية للوطن.



*المجلة الدولية

وعلي جانب اخر، أصدرت جامعة القاهرة النسخة الورقية من العدد الأول من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS"، والتي تصدر باللغة الانجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald".



وكان العدد الاليكتروني قد صدر في يوليو وهي مجلة تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، كما تساعد في نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في منصات النشر الدولي العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المجلة الدولية هي الأولى للجامعة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن الجامعة تقوم بالعمل على هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز، مؤكدًا أن هذا الاصدار يُعد خطوة جديدة نحو العالمية، مما يساهم في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، ويساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين العرب والأجانب.



وأشار د. الخشت إلى أن الجامعة اتخذت أكبر "حزمة إجراءات" لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، ورفع مكافأة النشر الدولي 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة ١٠٠٪؜ وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافاة الإشراف على الماجستير إلى ٢٠٠٠ الفي جنيه ، والإشراف على الدكتوراه إلى ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى ١٢٠٠ الف ومائتي جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى ١٦٠٠الف وستمائة جنيه موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمي والنشر الدولي باسم الجامعة في الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا.



*دعم المبادرات القومية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة من منطلق دورها المجتمعي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع، تحرص على المشاركة الفعالة بكافة المبادرات القومية والتي من أهمها مبادرة "100 مليون صحة" ومكافحة فيروس سي والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات والأمراض غير السارية، ومبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "صنايعية مصر".



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حملة "100 مليون صحة" من أبرز المبادرات التي استضافت الجامعة جانبًا من فعالياتها، حيث تعاونت الأطقم الطبية بالجامعة مع وزارة الصحة والسكان في الكشف على الطلبة والطالبات، على مدار شهرين في الفترة من الأول من مارس حتى نهاية أبريل 2019، وتم عقد العديد من الندوات التي تضمنت شرحًا تفصيليًا لمجموعة حملات الكشف المبكر عن أمراض فيروس سي والكشف عن السمنة والتقزم التي تدعمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات عن التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية واستخدام الأدوات الشخصية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبنت حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والاشاعات وتحويل حالات مرضية للعلاج، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وكلية طب قصر العيني، ومعهد الأورام، والمؤسسة المصرية لدعم مرضى السرطان.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل "التقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات"، و اهتمت بتسريع وتيرة العمل لإنهاء المرحلة الأولى من معهد الاورام الجديد بالشيخ زايد، وتطوير المبنى الجنوبي بمعهد الأورام بمقره الرئيسي، وذلك بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن المرضي والقضاء على قوائم الانتظار، لاسيما الأمراض المتوطنة التي كان لها أولوية قصوى في مبادرة "100 مليون صحة".



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة في إطار دورها المجتمعي والتنموي كان لها دور فعال ومشاركة كبيرة في مبادرة "حياة كريمة"، لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، موضحًا أن الجامعة قامت بتسيير العديد من القوافل الطبية والقوافل الشاملة إلى العديد من مناطق الجمهورية، ومنها حلايب وشلاتين، ورأس غارب، ومحافظة مطروح، وغيرها من المناطق، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال توفير المواد الغذائية، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، حيث تم تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لما يزيد عن 10 آلاف شخص، عبر 9 قوافل طبية خلال عام 2019.



وتابع الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة وضعت كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية في خدمة مبادرة "صنايعية مصر"، إيمانًا منها بأهمية توسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، موجهًا مركز خدمة المجتمع للتعاون مع الكليات التطبيقية في تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في شتى الحرف، كأعمال النجارة، والسباكة، والنقاشة، وصناعة الصابون، وأساسيات عمليات اللحام، وقراءة القياسات الهندسية، والتكييف والتبريد، وأعمال الكهرباء، وغيرها من الحرف اليدوية والصناعات التي تحتاج إلى العمالة المدربة، لافتًا إلى أن التدريب يتم داخل ورش ومعامل كليات الهندسة والعلوم والزراعة، وبعدد لا يجاوز 15 متدربا في الدورة الواحدة، حتى تتحقق الاستفادة من الدورة والتأهيل لسوق العمل، مضيفًا أن قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة يعمل بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع على تفعيل هذه المبادرة للطالبات بالمدن الجامعية، من خلال تدريبهم على أعمال المشغولات اليدوية والخياطة.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة في إطار حرصها على المشاركة الفعالة في رفع مستوى اللياقة البدنية، قامت بإدخال نشاط ركوب الدراجات بالمدن الجامعية منذ 9 أشهر، وعمل مهرجان ركوب الدراجات بمدينة الطالبات، والإعلان عن شراء عدد كبير من الدراجات لإتاحتها بالمجان للطلبة والطالبات داخل المدن الجامعية، مع تنظيم مسابقات دورية، وتوسيع خريطة الأنشطة الطلابية، موضحًا أن الهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للطلاب، والحد من التلوث الناجم عن المواصلات التي تستخدم أنواع الوقود المختلفة، واستخدامها في تنظيم سباقات رياضية بين طلبة الجامعات المصرية.

