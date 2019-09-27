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طريقة عمل توست بالجبنة فى المنزل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:41 م
طريقة عمل توست بالجبنة
طريقة عمل توست بالجبنة فى المنزل
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هاجر هانئ
توست بالجبنة من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير توست بالجبنة
3 كوب دقيق
بيضة
ملح
نصف كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن

-الحشو
جبنة رومي
زيتون أسود مفروم

-الوجه
بيضة
فانيليا
حبة البركة

طريقة تحضير توست بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة
* تضاف البيضة والزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتحشى بخليط الجبنة والزيتون وتلف رول وتوضع في قالب إنجلش كيك
* تترك لتتخمر مرة أخرى
* تدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بحبة البركة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج

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