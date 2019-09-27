طريقة عمل توست بالجبنة فى المنزل

توست بالجبنة من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير توست بالجبنة

3 كوب دقيق

بيضة

ملح

نصف كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن



-الحشو

جبنة رومي

زيتون أسود مفروم



-الوجه

بيضة

فانيليا

حبة البركة



طريقة تحضير توست بالجبنة

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة

* تضاف البيضة والزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد بالنشابة وتحشى بخليط الجبنة والزيتون وتلف رول وتوضع في قالب إنجلش كيك

* تترك لتتخمر مرة أخرى

* تدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بحبة البركة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج



