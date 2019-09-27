طريقة عمل توست بالجبنة فى المنزل

توست بالجبنة من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير توست بالجبنة
3 كوب دقيق
بيضة
ملح
نصف كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن
-الحشو
جبنة رومي
زيتون أسود مفروم
-الوجه
بيضة
فانيليا
حبة البركة
طريقة تحضير توست بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة
* تضاف البيضة والزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتحشى بخليط الجبنة والزيتون وتلف رول وتوضع في قالب إنجلش كيك
* تترك لتتخمر مرة أخرى
* تدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بحبة البركة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
مقادير توست بالجبنة
3 كوب دقيق
بيضة
ملح
نصف كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن
-الحشو
جبنة رومي
زيتون أسود مفروم
-الوجه
بيضة
فانيليا
حبة البركة
طريقة تحضير توست بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة
* تضاف البيضة والزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتحشى بخليط الجبنة والزيتون وتلف رول وتوضع في قالب إنجلش كيك
* تترك لتتخمر مرة أخرى
* تدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بحبة البركة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج