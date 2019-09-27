رسالة شديدة اللهجة من والد الشهيد رامى حسنين لـ الإخوان وأنصارهم

وجه والد الشهيد رامى حسنين رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية الذين طمعوا فى الدولارات للتحريض بعمل مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس والجيش والشرطة قائلا: "اخشعوا أيها الخرفان اخشعوا يا بائعين لتراب الوطن.. اتعلموا من تاريخ الحروب والشعوب اللى بيدافعوا عن وطنهم".



وأكد والد الشهيد رامى حسنين أن كل من يحرض ضد مصر وأمنها بائعين لوطنهم لانهم لم يتعلموا من الماضى معنى الوطنية ولا يعلموا كيف يعيش المواطنون داخي منازلهم آمنين.



وانتقد والد الشهيد أسلوب الإخوان الذي لا يمت للإسلام بصلة وهدفهم تخريب البلد، فلا يفكرون سوى فى الاموال والدولارات التى يحصولون عليها مقابل بيع وطنهم.



وتابع محمد حسنين فى رسالته للمحرضين قائلا "اخشعوا وأدخلوا مضاجعكم أو انتحروا أو أخرجوا من مصر البلد بتستفيد منكم إيه كلكم متسولين وقابضين وبتاجروا بالدين".