بين الكلاسيك والكاجوال.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات أنيقة في الجونة

حرصت الفنانة إنجى وجدان منذ ظهورها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، بأن تشارك متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، بأبرز إطلالاتها.



وكشفت صور إنجى وجدان فى مهرجان الجونة السينمائى عن أناقتها وجمالها رغم زيادة وزنها.



وتمتعت إنجى بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات التى تتلاءم مع قوامها وتبرز جمالها.



وأطلت إنجى خلال هذا الحدث بمجموعة مختلفة من الفساتين التى تنوعت بين التصميمات العصرية الكاجوال و فساتين السهرة التى تألقت بها على السجادة الحمراء.

