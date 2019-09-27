إجراء 25 قسطرة قلبية يوميًا.. مستشفيات طنطا الجامعية تنهي قوائم الانتظار

أكد رئيس جامعة طنطا ، أنه في إطار مبادرة قوائم انتظار المرضى، يتم اجراء ٢٥ قسطرة قلبية في اليوم، بالإضافة الى تركيب دعامات لمرضى القلب على وحدة جهاز القسطرة ، حيث جاءت مستشفيات طنطا الجامعي في المرتبة الثالثة في القضاء على قوائم الانتظار في جراحات القسطرة القلبية على مستوى المستشفيات الجامعية.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم تزويد المستشفيات الجامعية باحدث جهاز محاكاة للقسطرة القلبية تكلفته ١٠ مليون جنيه لتدريب شباب الأطباء على أحدث تقنيات القسطرة، الي جانب ورش عمل مستمرة لتدريب شباب الأطباء على نماذج غير بشرية يشارك فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.



وقال "غنيم" أن المستشفيات الجامعية بطنطا جاءت في المركز الرابع في القضاء على قوائم الانتظار في اجراء جراحات المياه البيضاء وزراعة القرنية والجراحات الشبكية وجراحات المياه الزرقاء، بالإضافة الي اجراء جراحات زرع القوقعة، موضحًا أنه تم إجراء ٨ جراحات ، تقدر تكلفة الجراحة الواحدة ١٥٠ الف جنيه وتجرى بالمجان للمرضي.