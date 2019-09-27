بعد إفراج إيران عن ناقلتها.. بريطانيا: سنحمي النقل البحري مع شركائنا

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري والالتزام بالقوانين الدولية، وذلك في أعقاب إفراج إيران عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا.



وقال راب: ”احتجزت إيران ستينا إمبيرو على نحو غير قانوني. إنه جزء من نمط محاولات عرقلة حرية الملاحة. نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية النقل البحري والالتزام بسيادة القانون الدولي".



وكانت الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس، اليوم الجمعة.