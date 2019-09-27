Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إفراج إيران عن ناقلتها.. بريطانيا: سنحمي النقل البحري مع شركائنا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:44 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
Advertisements
سمر صالح
أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري والالتزام بالقوانين الدولية، وذلك في أعقاب إفراج إيران عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا.

وقال راب: ”احتجزت إيران ستينا إمبيرو على نحو غير قانوني. إنه جزء من نمط محاولات عرقلة حرية الملاحة. نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية النقل البحري والالتزام بسيادة القانون الدولي".

وكانت الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس، اليوم الجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرات مجهولة اقتربت من السفينة.. تفاصيل استيلاء إيران على ناقلتي نفط بريطانيتين

ألمانيا تدين احتجاز إيران للناقلة البريطانية.. وتحثها على الإفراج عنها

الخارجية البحرينية تدين بشدة احتجاز إيران لناقلة بريطانية

وزيرة دفاع بريطانيا تصف احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية بالعمل العدائي

وكالة إيرانية تبث لقطات مصورة للناقلة البريطانية المحتجزة

ايران ترفض طلب بريطاني لـ الإفراج عن ناقلة تحتجزها طهران

ترشيحاتنا

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

إحنا معاك يا سيسى.. المواطنون يستقبلون الرئيس بباقات الزهور والأعلام.. فيديو

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

مطار القاهرة يشهد تجربة اختبار لأكبر طائرة ركاب في العالم.. الأربعاء

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

فيديو استقبال السيسي.. والرئيس عن دعوات التظاهر: لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور