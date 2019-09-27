الأوقاف: المتربصون ببلادنا يؤلمهم رؤية مصر تشق طريقها نحو البناء

قال وزير الأوقاف، إن مصر عبر تاريخها كانت وستظل سند الأمة العربية وصمام الأمان للمنطقة بأكملها.



وأضاف ، في خطبة الجمعة، من مسجد اللواء عبدالوهاب خليل بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أن حق الدين علينا أن نقف بجانب بلدنا لأنها حصن الإسلام وكما قال الشيخ الشعراوي "هي البلد التي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد التي نزل فيه".



وتابع: ما زالت مصر وستظل تحمل لواء الإسلام عاليا، إذا كانوا يقولون "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى" فإن "الوطن تاج على رؤوس الشرفاء العقلاء لا يعرف حقيقته إلا من فقده".



وأشار إلى أن المتربصين ببلادنا يؤلمهم أن ترى مصر تشق طريقها نحو قوة الإقتصاد وقوة البناء ولن يتركوا مصر في حالها إلا إذا حققت مصر قوتها بقوة شعبها.



واستشهد بقوله تعالى "إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".



