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محافظات

رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
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محمود زيدان
توافد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم، إلى ميدان الجامعة بالأتوبيسات وسيارات الميكروباص متجهين إلى مدينة القاهرة؛ للمشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي عاد اليوم من نيويورك بعد مشاركة ناجحة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وشارك العاملون بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، والشباب والمرأة، وطلاب الجامعة، رافعين أعلام مصر ومرددين الشعارات والهتافات المؤيدة للاستقرار والبناء والتعمير ودعم مسيرة التنمية منها "تحيا مصر.. تحيا مصر" و" الشعب يريد الاستقرار والبناء".

وأكد أبناء محافظة كفرالشيخ أن المحافظة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة غير مسبوقة في إنشاء المشروعات التنموية العملاقة منها إنشاء أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط بالبرلس بطاقة 4800 ميجا وات، وأكبر مزرعة سمكية بغليون.
رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور
رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور
رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور
رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور
رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور
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