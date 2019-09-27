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بين الناس

أنقذونا قبل الشتاء.. أهالى الحراج بسيدى بشر يطالبون برصف الشارع

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ إسلام الصفطي المقيم بشارع عقل باشا بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من سوء حالة شارع الحراج.

وقال إسلام الصفطي: نحن سكان سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية "من عدم رصف شارع الحراج والذي يوجد به أكثر من 11 مدرسة ويوجد في نهاية الشارع مرتفعين ويوجد في بداية الشارع كافيه مخالف مما تسبب في ضيق المدخل.

وأضاف إسلام الصفطي أنه فى الشتا بيتحول الشارع إلى بركة من الطين مما يتسبب في عدم قدرة الطلاب علي الذهاب إلى مدارسهم.

وناشد الصفطي المسئولين بحل هذه المشكلة ورصف الشارع فى أقرب وقت قبل بدء فصل الشتاء .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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