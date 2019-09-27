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مؤسس المخابرات القطرية يكشف مخطط الجزيرة التخريبي الإرهابي.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:06 م
الجزيرة
الجزيرة
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شيرين عادل
قال اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية ورئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية ، إن قناة الجزيرة أنشأها مجموعة من الأجانب لهم مصالح طويلة الأجل فى الشرق الأوسط بدأت بشبكة تسللت بنعومة رائعة لجذب المشاهد وبعد فترة استهلت طريقها لنشر سمومها بالعالم العربى.

وأكد محمود منصور ، خلال استضافته على فضائية اكسترا نيوز ، إن قناة الجزيرة دخلت التاريخ من أقذر أبوابه حيث إنها بدأت تكشف عن وجهها القبيح قبل 2011،  لافتأ إلى أن خطتهم الإعلامية اخذت طريقا مدروسا ومراقبا بدقة عالية لاستدراج المشاهد وكانوا يتباهون بامتلاكهم قاعدة جماهيرية ضخمة من المشاهدين بالعالم .

وأوضح محمود منصور ، إن قناة الجزيرة القطرية ضحت ب 11 مراسلا خلال السنوات الماضية وقد قتلوا فى ميادين المعارك ووسط المظاهرات أثناء اختراقهم لدول سوريا ، العراق وغيرها.

وتابع محمود منصور ، أن الجزيرة بدأت محتواها التخريبى الإرهابى معتمدة على ميزانيات عملاقة ، لإغراء المشاهد ، ومرتبات خيالية حيث استبدلت وظيفة الجاسوس التقليدى عن طريق دس المراسلين الصحفيين .







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